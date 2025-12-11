ضبط 12 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط 7 رجال و5 سيدات، بينهم 3 مسجلين جنائيًا، لاتهامهم باستغلال أطفال قُصّر في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية داخل نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وأسفرت عمليات الضبط عن حجز 18 طفلاً من الفئة المعرّضة للخطر، بعدما تبين استغلالهم في بيع السلع والتسول بشكل يخالف القوانين واللوائح المنظمة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الأنشطة غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. كما تم تسليم الأطفال إلى ذويهم بعد التعهد بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليتهم في إحدى دور الرعاية المناسبة.

