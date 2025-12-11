طالبة في مدرسة إبتدائي تجري حوارًا صحفيًا مع محافظ الأقصر -صور

محافظ أسوان: رصدنا خروقات بسيطة في الانتخابات وتعامل الأمن كان سريعًا -فيديو

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، طالبة من مدرسة الفرنسيسكان الابتدائية المشتركة لإجراء حوار صحفي معه على هامش احتفالات محافظة الأقصر بالعيد القومي.

وضم وفد المدرسة صموئيل صليب ناظر المدرسة، ورامي ممدوح مسؤول الأنشطة، وجيسي أمين مدرسة اللغة الإنجليزية ومسؤول الأنشطة.

وبدورها طرحت، الطالبة برثينيا سامح، بالصف الخامس الابتدائي، عددًا من الأسئلة باللغة العربية واللغة الإنجليزية، تناولت موضوعات تهم الشارع الأقصرى، منها متابعة مشروعات التعليم، وتطوير شبكات الصرف الصحي، مستقبل محافظة الأقصر، ونصائح موجهة لشباب المحافظة.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بالطفلة ووفد المدرسة المرافق لها، وأشاد ببساطتها وتلقائيتها، مؤكدًا دعمه وتشجيعه للطلاب على تنمية مهاراتهم واكتساب الخبرات منذ الصغر، خاصة في مجالات الإعلام والتواصل المجتمعي.