بالصور- وصول وحدة "صيد التماسيح" من أسوان لإنهاء أزمة الزوامل بالشرقية

شكلت النيابة العامة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لجنة من الإدارة البيطرية لتمشيط المجرى المائي محل ظهور التماسيح بقرية الزوامل والعزل التابعة، للتأكد من خلو المكان من أي خطورة على الأهالي، وسرعة الإمساك بالتماسيح حال العثور عليها مع متابعة باقي الإجراءات اللازمة لإنهاء أزمة الأهالي ومخاوفهم.

ووصل صباح اليوم فريق من وحدة صيد التماسيح بأسوان لاستخراج التماسيح في محيط المنطقة التي شاهد بها الأهالي التماسيح من قرية الزوامل وعزبة السدرة وكل مكان عثر على التماسيح فيه من قبل الأهالي.

تعود تفاصيل واقعة التماسيح التي أثارت جدلا كبيرا بين أهالي محافظة الشرقية عندما تداول عددا من أهالي عزبة السدرة وقرية الزوامل فيديوهات توثق العثور على تماسيح بالمصري المائي المار في تلك المناطق المذكورة مستغيثين بالجهات المعنية للتدخل واصطياد التماسيح قبل أن تفتك بأطفالهم وأبنائهم فقد شاهدوها على البر بعيد عن المياه وكانوا يشاهدوها في المياه منذ بضعة أشهر حتى وصلت أطوالها لمتر وأكثر من المتر.

من جانبه كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لجنة من جهاز شئون البيئة ومديرية الطب البيطري لفحص بلاغات الأهالي وتم عمل المعاينات اللازمة والإجراءات للتأكد من وجود التماسيح بالمصرف.

وأكد المحافظ على ضرورة اصطياد التماسيح حال العثور عليها بوضع خطة محكمة من قبل اللجان المختصة للسيطرة على الأمور وعودة الأمان للمنطقة محل الواقعة وبث السكينة في نفوس الأهالي.