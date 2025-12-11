"فستان طويل ولامع".. هند صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير ونجمات الفن يعلقن

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال هذه الفترة:

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بملامح هادئة بدون مكياج، وتسريحة شعر بسيطة.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى، صورا عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية أنيقة أمام البحر.

يمنى طولان

ظهرت الفنانة يمنى طولان بمكياج هادئ، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت من خلالها إعجاب متابعيها.

يارا

تألقت الفنانة يارا في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة إذ ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأزرق.

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت خلالها مع الفنانة نجلاء بدر.

لاميتا فرنجيه

شاركت الفنانة لاميتا فرنجيه، متابعيها أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في مصر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

انتصار

نشرت الفنانة انتصار، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، صورًا لها أثناء حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر، وظهرت خلالها بفستان طويل باللون الوردي.

نورهان

ظهرت الفنانة نورهان شعيب بإطلالة شتوية، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

نادين نجيم

تألقت الفنانة نادين نسيب نجيم في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وشاركت متابعيها الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت فيها بفستان جريء باللون الأسود.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة بسيطة، مرتدية فستان أسود ضيق، و وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.