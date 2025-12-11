أول تصريح لمحافظ الشرقية بعد اصطياد تمساح الزوامل

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، نجاح الأجهزة التنفيذية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في اصطياد تمساح الزوامل الذي أثار حالة من القلق بين أهالي عزبة السدرة التابعة لقرية الزوامل بمركز بلبيس خلال الأيام الماضية.

وأكد المحافظ، أن عملية الإمساك بالتمساح جاءت بعد خطة عمل محكمة ومتابعة دقيقة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب جهود فرق عمل متخصصة.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم التنسيق بين عدة جهات وتضم مديرية الطب البيطري، جهاز شؤون البيئة بالشرقية، قطاع حماية المحميات بأسوان وحدة صيد التماسيح والإدارة المركزية للموارد المائية والري ورئاسة مركز ومدينة بلبيس والإنقاذ النهري ومديرية أمن الشرقية وصيادي الشرقية المتطوعين.

وأضاف محافظ الشرقية أن الفرق المشاركة نفذت أعمال تمشيط دقيقة لمصرف الزوامل على امتداد مساره لمدة 7 أيام متواصلة، مستخدمة شباكًا متخصصة وعمليات غوص بحثية مكثفة.

وأسفرت الجهود عن رصد تمساح صغير بطول 85 سم تمت السيطرة عليه والإمساك به صباح اليوم وفق الإجراءات البيئية المعتمدة، كما أكد المختصون أنه في حالة جيدة بعد فحصه.

ووجّه المحافظ الشكر لجميع الجهات المشاركة، مؤكدًا أن النجاح جاء نتيجة تعاون مثمر بين الأجهزة التنفيذية والدعم الأهلي.

كما شدد على استمرار أعمال الفحص والتمشيط للتأكد من خلو المنطقة من أي خطورة محتملة، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان التوازن البيئي.

