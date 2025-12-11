إعلان

محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام انتخابات النواب في يومها الثاني

كتب : محمد الباريسي

12:41 م 11/12/2025
    محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام بدء اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب (3)
    محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام بدء اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب (1)

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام سير العمل وفتح لجان اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك صباح اليوم الخميس، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة.

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية وغرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة؛ لرصد أي ملاحظات والتعامل الفوري معها، وتقديم كافة التسهيلات للقائمين على العملية الانتخابية والناخبين ، مع التأكيد على الالتزام التام بضوابط الحياد والشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومندوبيهم.

كما وجّه باستمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية ورؤساء المراكز؛ لضمان انتظام العملية الانتخابية حتى إغلاق الصناديق مساء اليوم، وفق الضوابط المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مع مواصلة دعم اللجان فنيًا ولوجستيًا وتوفير كافة عناصر التأمين اللازمة؛ بما يكفل خروج هذا الاستحقاق بالصورة المشرفة التي تعكس مستوى الانضباط والمسؤولية على اتساع المحافظة.

الوادي الجديد انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025

