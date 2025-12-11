رئيس مياه القليوبية يوجه بحصر الوصلات الخلسة وتعزيز التحصيل

ترأس المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الشئون التجارية بجميع فروع الشركة، لبحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة ومناقشة آليات تعظيم الإيرادات ورفع كفاءة الأداء، بما يدعم تحقيق مستهدفات الشركة ويُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، شدد “فودة” على أهمية إعادة هيكلة منظومة الشئون التجارية داخل الفروع، وتحديد المهام والمسؤوليات بدقة، بما يضمن التكامل بين رئيس القطاع التجاري ومديري الفروع، ويسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق أعلى معدلات الانضباط وجودة الأداء.

كما أكد رئيس الشركة على ضرورة عقد اجتماع دوري شهري لمديري الشئون التجارية، لمتابعة مؤشرات الأداء ومراجعة معدلات التحصيل، إلى جانب دراسة التحديات التي تواجه الفرق الميدانية ووضع حلول عملية وسريعة لها لضمان تحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، وجّه “فودة” بحصر الوصلات الخلسة في جميع المناطق التابعة للشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمتها، حفاظًا على حقوق الشركة وتقليل الفاقد غير المحسوب في كميات المياه.

كما شدد على ضرورة تعزيز رضا العملاء باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الخدمات، وذلك من خلال التوسع في قنوات التواصل الفعّال مع المواطنين عبر مراكز خدمة العملاء، وخطوط الطوارئ، والمنصات الرقمية، إضافة إلى الاستجابة السريعة للشكاوى والعمل على حلها في أقصر وقت ممكن، بما يعكس التزام الشركة برفع جودة الخدمة وبناء الثقة مع المواطنين في جميع أنحاء محافظة القليوبية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق أهداف الشركة وتقديم خدمات مستقرة وذات جودة عالية للمواطنين.