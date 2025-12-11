أفادت مجلة Emerging Infectious Diseases العلمية، أن هناك باحثون تمكنوا من اكتشاف نوع جديد من البكتيريا القادرة على التسبب في عدوى خطيرة، يحتمل أن تنتقل من الحيوانات الأليفة إلى الإنسان.

تحديد وتصنيف البكتيريا

أطلق الباحثون على هذا النوع الجديد اسم Rickettsia finnyi، وهو ينتمي إلى مجموعة بكتيريا Rickettsia، وتُعد هذه البكتيريا مسؤولة عن التسبب في مرض لم يكن معروفاً من قبل لدى كل من الكلاب والبشر، نقلا عن لينتا.رو.

أوضحت المجلة أن هذه العدوى تنتقل من الكلاب والحيوانات الأليفة إلى الإنسان بواسطة نوع من القراد يُعرف باسم "القراد ذو الأنف النجمي".

الأعراض والتأكيد الجيني

أظهرت الدراسات أن البكتيريا تسبب للكلاب أعراضاً شبيهة بتلك الناتجة عن الحمى المبقعة أو الحمى الزرقاء، والتي تشمل، الحمى، الضعف العام، وانخفاضاً حاداً في عدد الصفائح الدموية.

تم عزل البكتيريا من دم كلب مريض، وتنميتها في المختبر، ثم تحليل تسلسلها الجيني بالكامل، و أكد هذا التحليل أن البكتيريا تُمثل نوعاً جديداً تماماً يرتبط وراثياً بمسببات الحمى المبقعة.

أهمية المراقبة البيطرية والوبائية

يشير الباحثون إلى أن ظهور Rickettsia finnyi يفرض ضرورة تعزيز المراقبة البيطرية والوبائية، ويعتبرون الكلاب مؤشراً مبكراً لظهور العدوى، ما يستلزم تشخيص الحيوانات المصابة ومراقبة انتشار القراد الناقل بعناية فائقة لتفادي انتقال المرض إلى البشر.

أقرأ أيضًا:

للرجال مشروب أخضر يفعل العجب في صحتك.. لا تتجاهله



التهاب الكلى.. إشارات مبكرة يرسلها جسمك لا يجب تجاهلها

طعام يحمي من السرطان وأمراض القلب ويخفض الكوليسترول

أم تجبر ابنها على شرب 8 لتر من الماء يوميا- ما القصة؟



3 أبراج تنتظرها مكاسب مالية قبل نهاية العام.. الحظ يفتح أبوابه