بالصور.. محافظ أسيوط يراقب سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة

تابع اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم، سير عمل اللجان الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والمتصلة مباشرة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للعملية الانتخابية لحظة بلحظة في مختلف المراكز والمدن.

وجاءت المتابعة بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، والأستاذ خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات المختلفة ومديري المديريات الخدمية وشركات المرافق والخدمات.

وأكد محافظ أسيوط أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة استقبلت الناخبين في أجواء هادئة ومنظمة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع بدقة انتظام دخول وخروج المواطنين وتوفر جميع عوامل الأمن والسلامة، تحت إشراف قضائي كامل وتأمين مكثف من رجال الشرطة.

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية، ووجه بتسهيل عملية التصويت أمام كبار السن وذوي الهمم عبر توفير كراسٍ متحركة ومظلات ومقاعد انتظار، فضلًا عن تنفيذ حملات نظافة ورفع مخلفات بمحيط المقار الانتخابية وتهيئة الطرق المؤدية إليها لضمان سهولة الحركة.

وأوضح المحافظ أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية يعمل كمنصة متكاملة للمتابعة الميدانية، عبر أحدث تقنيات العرض المرئي والرصد الفوري، بما يسمح بالتعامل السريع مع أي ملاحظات أو حالات طارئة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وقطاعات المرافق. كما شدد على سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة والتأكد من تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن المتابعة الميدانية مستمرة على مدار اليوم من خلال رؤساء المراكز ونوابهم وفرق الطوارئ، للتأكد من انتظام التصويت داخل جميع اللجان، مع الالتزام الكامل بالحياد وتطبيق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وتقديم الدعم الفني واللوجستي المطلوب.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى المشاركة الواعية والإيجابية، مؤكدًا أن الإقبال يعكس حرص أبناء أسيوط على دعم الاستحقاقات الدستورية وتعزيز مسيرة الدولة في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وشدد على أن أعمال المتابعة ستظل مستمرة حتى إغلاق الصناديق وبدء عملية الفرز وفق الإجراءات المقررة.