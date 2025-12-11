روسيا تحدد "خطوطها الحمراء" بشأن خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، أن بلاده ليست بحاجة إلى الأراضي لكنها تدافع عن حقوق المواطنين الذين ولدوا وعاشوا على أراض أصبحت تحت سيطرة النظام الأوكراني الجديد، مشددا على ضرورة ضمان حقوق الأقليات القومية وحرية الأديان في أوكرانيا.

وكشف لافروف، أن موسكو قدمت للولايات المتحدة مقترحاتها للضمانات الأمنية، معلنا رفض موسكو إقامة منطقة معزولة السلاح على الحدود مع أوكرانيا أو أن يكون هناك مناطق رمادية دون أسلحة ثقيلة.

وأشار لافروف، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح للمبعوث الأمريكي ستيف يتكوف أن ضمانات الأمن يجب أن تشمل أوكرانيا أيضا، مؤكدا أن كل دولة لها الحق أن تتخذ شركاء لضمان أمنها ولكن ليس على حساب تهديد أمن أي دولة أخرى.

وأوضح لافروف، أن بعض الأوربيين يعملون بطريقة غير شريفة وينقضون كل الاتفاقات ويحاولون إفشال جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاع الأوكراني، منوّها إلى أن روسيا ليس لديها أي خطط عدوانية ضد حلف شمال الأطلسي "الناتو أو أوروبا ومستعدون للتأكيد على ذلك في وثيقة ضمانات للأمن الجماعي".

وحذّر وزير الخارجية الروسي، أن أي قوات لحفظ السلام في أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.