أكسيوس: ترامب يخطط لتعيين جنرال أمريكي لقيادة قوة الأمن الخاصة بغزة

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتعيين جنرال أمريكي برتبة نجمتين لقيادة قوة الاستقرار الدولية في غزة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومسؤولين إسرائيليين.

وحسب موقع أكسيوس الأمريكي، قال مسؤولان إسرائيليان إن سفير الأمم المتحدة مايك والتز، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أخبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين أن إدارة ترامب ستتولى قيادة قوات الأمن الإسرائيلية وستعين جنرالاً برتبة لواء قائداً لها.

وقال مسؤول إسرائيلي آخر، "حتى أن والتز قال إنه يعرف الجنرال شخصياً وأكد أنه رجل جاد للغاية".

فيما قال المسؤولون الإسرائيليون إن والتز أكد أن وجود جنرال أمريكي على رأس قوات الأمن الإسرائيلية يجب أن يمنح إسرائيل الثقة بأنها ستعمل وفقاً للمعايير المناسبة.

كما أكد مسؤولان أمريكيان أن الخطة تقضي بتعيين جنرال أمريكي لقيادة قوات الأمن في غزة.

واقترحت الولايات المتحدة أن يعمل المبعوث السابق للأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف كممثل لمجلس السلام على الأرض في غزة، للعمل مع حكومة تكنوقراطية فلسطينية مستقبلية، وفقًا لمصادر مطلعة، حسب ما أورده موقع أكسيوس الأمريكي.

وقال موقع أكسيوس الأمريكي، إن هذا التعيين سيؤدي لزيادة مسؤولية الولايات المتحدة عن تأمين وإعادة بناء غزة، التي تتحول إلى أكبر مشروع سياسي مدني عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ أكثر من عقدين.

وأضاف الموقع الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أنشأت مقرًا مدنيًا عسكريًا في إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق المساعدات الإنسانية، كما تقود واشنطن عملية التخطيط لإعادة إعمار غزة.

ولفت موقع أكسيوس، إلى أنه من المرجح أن يترأس ترامب مجلس السلام في غزة، وسيكون كبار مستشاريه أعضاء في مجلس تنفيذي دولي.

وعلى الرغم من ذلك أوضح الموقع الأمريكي، أن مسؤولي البيت الأبيض أكدوا أنه لن يكون هناك وجود لقوات أمريكية على الأرض في غزة.

بدوره قال الرئيس الأمريكي للصحفيين يوم الأربعاء إنه يخطط للإعلان عن مجلس السلام في غزة في أوائل عام 2026.