سيدات القرى يتصدرن المشهد الانتخابي في المنيا -فيديو

شهدت اللجان الانتخابية بالمنيا، إقبالا ملحوظاً على عدداً من اللجان في قرى المرشحين، بينما لازالت لجان المدن المختلفة تشهد إقبالاً ضعيفا، وسط توقعات بزيادة الأعداد في الساعات المقبلة.

واحتلت لجان السيدات الصدارة في حركة التصويت داخل الصناديق، وسط تسهيلات من قبل الأجهزة الأمنية والقائمين على العملية التنظيمية.

ورصدت كاميرا "مصراوي" إقبال السيدات على صناديق الإقتراع، بالعديد من القرى منذ الساعة الأولى لفتح اللجان.

وتجرى انتخابات النواب بالمنيا في الدوائر التي ألغيت نتائجها في المرة السابقة، وهي دوائر ( مركز وبندر المنيا - مغاغة والعدوة وبني مزار - أبو قرقاص - ملوي - دير مواس ) بإجمالي 377 مقرًا انتخابيًا يضم 489 لجنة فرعية، للانتخابات لاستقبال 3 ملايين و58 ألفًا و704 ناخبين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.