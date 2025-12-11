طوابير الشباب أمام لجان انتخابات النواب في الوادي الجديد

طالبة في مدرسة إبتدائي تجري حوارًا صحفيًا مع محافظ الأقصر -صور

شهدت المقار الانتخابية في واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، إقبالًا من المواطنين، منذ بدء عملية التصويت في انتخابات الدوائر المُلغاة من المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، والتي صدر بشأنها حكم من المحكمة الإدارية العليا.

واصطف الناخبون في طوابير أمام العديد من اللجان، وتحديداً من أمام لجنة جمعية تنمية المجتمع المحلي بواحة الخارجة بالوادي الجديد، للمشاركة في العملية الانتخابية، فيما كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية من تواجدها لتيسير حركة دخول وخروج المواطنين والحفاظ على الانضباط في محيط اللجان.

ودفعت مديرية أمن الوادي الجديد بعناصر من الشرطة النسائية لتأمين مقار اللجان الانتخابية التي تصوت بها السيدات مع تأمين اللجان بسيارات حماية مدنية والكشف عن المتفجرات.

وتشمل الانتخابات بالوادي الجديد دائرتين انتخابيتين؛ الأولى تضم مركزي الخارجة وباريس، والثانية تشمل الداخلة وبلاط والفرافرة، بواقع مقعد فردي واحد لكل دائرة، ضمن قائمة الدوائر التي جرى إلغاؤها في بعض محافظات المرحلة الأولى وفق حكم المحكمة الإدارية العليا، ما أضفى على انتخابات الوادي الجديد أهمية خاصة.

وشهدت الدائرتان انسحاب عدد من المرشحين خلال الأيام الأخيرة من السباق الانتخابي، في مشهد يعكس حراكًا سياسيًا متغيرًا حتى اللحظات الأخيرة قبل التصويت.

ففي دائرة الخارجة وباريس، أعلن مرشح واحد انسحابه من بين 6 مرشحين، بينما شهدت دائرة الداخلة وبلاط والفرافرة انسحاب نحو 9 مرشحين من إجمالي 22 مرشحًا، مع بقاء أسمائهم مدرجة على بطاقات الاقتراع، وفق الإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

ويُعد بقاء الأسماء المنسحبة على بطاقات التصويت أمرًا تنظيميًا طبيعيًا، نظرًا لانتهاء مراحل الطباعة قبل إعلان الانسحابات، وسط توجيهات واضحة للناخبين بضرورة التدقيق في اختيار المرشح الفعلي الذي يخوض المنافسة.

وأكد المستشار مصطفى عباس، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، في تصريح له، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية، على مستوى 60 لجنة انتخابية، تشمل اللجنتين العامتين واللجان الفرعية بمختلف المراكز.

وأوضح أن كافة المتطلبات اللوجستية جرى توفيرها، بما يشمل تجهيز مقار اللجان، وأماكن إقامة رؤساء اللجان العامة والفرعية، إلى جانب إزالة أية عقبات قد تؤثر على انتظام التصويت.

وأشار إلى أن عدد الناخبين المسجلين بمحافظة الوادي الجديد بلغ 194 ألفًا و265 ناخبًا وناخبة، موزعين على مختلف القرى والمراكز، في واحدة من أكثر العمليات التنظيمية تعقيدًا نظرًا لاتساع الرقعة الجغرافية للمحافظة وتباعد تجمعاتها السكانية.