ارّاك: هذه لحظة ترامب في الشرق الأوسط وإيران هي العقبة

وكالات

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، إن هذه لحظة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إيران هي العقبة وطبيعة المنطقة القبلية تمنع قيام دول كبرى.

وأضاف باراك أن "الدبلوماسية القائمة على الأحداث هي ما مكّنت ترامب، ليست العمليات المعمارية اللانهائية، بل الحركة الفعلية.

واعتبر باراك، أنه لا يمكن لإسرائيل، محاربة كل دولة تحيط بها، معرِبًا عن أمله أن تتوصلَ تل أبيب ودمشق إلى اتفاق أمني.