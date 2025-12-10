الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت لجان دائرة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، إقبالًا ملحوظًا من الناخبين على التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان انسيابية العملية الانتخابية حتى نهاية اليوم الأول.

وتواصلت عمليات التصويت داخل 152 لجنة فرعية موزعة على 79 مقرًا انتخابيًا، بإشراف لجنة عامة واحدة في نطاق الدائرة، حيث يحق لنحو 1.26 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، فيما يتنافس 27 مرشحًا على مقعد فردي بالدائرة.

ورصدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع غرفتي العمليات في أحياء منتزه أول وثان، انتظام العمل داخل اللجان، مع استمرار توافد المواطنين من مختلف الفئات، خاصة بعد تحسن الأحوال الجوية خلال ساعات المساء.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، في تصريحات له خلال متابعته الميدانية، أن الإقبال المسائي يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، مشيرًا إلى استمرار تقديم التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم داخل المقرات الانتخابية.

وشدد المحافظ على جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع أي طارئ، مؤكدًا استمرار التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة تطورات الطقس، بما يضمن استكمال العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنظمة.