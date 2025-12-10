إعلان

تأييد حكم الإعدام لـ3 متهمين بقتل شخص في الإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

09:16 م 10/12/2025

الإعدام شنقًا

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية حكم الإعدام شنقًا لـ3 مواطنين متهمين بقتل مواطن وحيازة أسلحة نارية، مع الحكم بالسجن عامين على متهم رابع بتهمة التستر على الجناة والجريمة.

وأصدر الحكم المستشار جمال جمعة قطب عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن مصطفى الصحن، وأحمد محمد أحمد عثمان، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

- تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 699 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالعثور على مواطن مقتول داخل سيارته.

وأظهرت التحريات أن المتهمين "ش.م.م" و"ي.أ.م"، عاملان من محافظة أسيوط، حضرا بحثًا عن شخص يدعى "ع.م.ع" للانتقام، واستعانا بالمتهم الثالث "ع.ف.ع" الذي أرشدهم، عن غير قصد، إلى المجني عليه "أ.ال.ح"، ورصد لهم حركته وخط سيره مقابل مبلغ مالي، وجهز لهم سلاحين ناريين ("طبنجة" وفرد خرطوش).

توجه المتهمان إلى قرب الشركة التي يعمل بها المجني عليه، وما أن ظفرا به داخل سيارته، أطلق أحدهما رصاصة استقرت برأسه، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وعقب التأكد من الوفاة، لجأ المتهمان إلى المتهم الرابع "ع.م.ع"، الذي ساعدهما في إخفاء السلاحين المستخدمين بالجريمة.

ألقي القبض على المتهمين الأربعة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة العامرية ثان، وأحالتهم النيابة العامة لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بإعدام الثلاثة قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف.

