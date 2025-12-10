محافظ جنوب سيناء يناقش تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الطور (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بالمسؤولين عن إعداد المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة طور سيناء، عاصمة المحافظة، للاطلاع على العرض النهائي لنتائج الدراسات والأبحاث المتعلقة بالوضع الراهن للمدينة، وما نتج عنها من توصيات ومقترحات للتغلب على التحديات التي تعيق عجلة التنمية.

وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع المخططات الخاصة بمدن وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقًا لسياسة الدولة بضرورة إعداد المخططات الاستراتيجية وتحديثها في ضوء المتغيرات، لوضع رؤية شاملة للخطط الاستثمارية بما يتناسب مع الإمكانيات والمحددات المتاحة لكل مدينة، وكيفية الاستفادة منها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة المشروعات المقترحة للمدينة وأولويات تنفيذها، ومن ضمنها تطوير منطقة الصيادين "محكي الجبيل"، واستكمال تطوير ميناء الصيد، وتطوير ورفع كفاءة مطار طور سيناء، واستغلال منطقة رأس رايا في السياحة البيئية وسياحة السفاري، وإقامة سباقات دولية لرياضة الشراع بمنطقة قرية ما جدولينا، إضافة إلى إنشاء متحف ملتقى الحضارات.

وأكد المحافظ على ضرورة تكامل المخطط الاستراتيجي مع خريطة التنمية المتكاملة التي سبق عرضها على رئيس الجمهورية، وربط العمران بقطاع الطور - سانت كاترين كمركز للتراث العالمي والسياحة الدينية كأولوية أولى، مع الأخذ في الاعتبار المشروعات المقترح تنفيذها، وعلى رأسها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر "الرئة التنموية لمصر"، لما له من أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

طالب المحافظ بتطوير منطقة حمام موسى لما لها من مكانة تاريخية ودينية، والاستفادة منها في مشروعات سياحية استشفائية مبتكرة.

وشدد المحافظ على ضرورة وجود مرونة تخطيطية تمكن من تلبية احتياجات المستثمرين في ظل المتغيرات المحتملة للمدينة على المدى القصير والطويل.

وأشاد المحافظ بالمجهود والدور الذي تقوم به الهيئة العامة للتخطيط العمراني في إعداد المخططات الاستراتيجية.