محافظ سوهاج يبحث مع أعضاء الشيوخ ملفات خدمية وتنموية للمواطنين (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

التقى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطن السوهاجي، بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد.

حضر اللقاء من الهيئة البرلمانية النواب: مجدي القاضي، أحمد حلمي الشريف، غادة الضبع، أحمد فوزي عبد الكريم، محمد أبو النصر، ميشيل الجمل، هاني حليم، أحمد عبد اللاه، ومحمد سمير مكي.

وفي بداية الاجتماع، أعرب المحافظ عن خالص تهنئته للنواب بفوزهم في الانتخابات، مثمنًا جهود النواب السابقين الذين لم يحالفهم التوفيق، واستعرض عددًا من الملفات والمشروعات المتعثرة وسبل إزالة المعوقات بها في مختلف القطاعات، في إطار التعاون المشترك بين الهيئة البرلمانية والمحافظة.

وأشار المحافظ إلى حرصه على تحقيق مصالح أهالي سوهاج، وأهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات لحل المشكلات وتذليل المعوقات، مع التأكيد على أهمية العمل الميداني للتعرف على المشكلات على أرض الواقع ووضع الحلول المناسبة لها.

وأكد "سراج" على أهمية التنسيق المستمر مع أعضاء الهيئة البرلمانية للمحافظة بمجلس الشيوخ والأجهزة التنفيذية، للمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وإزالة المعوقات لاستكمال المشروعات التنموية والخدمية، بما يرفع مستوى المراكز والمدن بالمحافظة. وأشاد بدور النواب في التواصل مع المواطنين والتعاون مع المحافظة بما يعود بالنفع على المواطنين.

وثمن المحافظ الدور الإيجابي للنواب وحرصهم على التواصل الفعال مع المسؤولين لتلبية المطالب الحيوية للمواطن السوهاجي.