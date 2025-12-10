إعلان

الإدارية العليا تُدرج مرشحًا في جولة الإعادة لانتخابات النواب بالدقهلية

كتب : رامي محمود

09:31 م 10/12/2025

المحكمة الإدارية العليا

الدقهلية - رامي محمود:

قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقدم من المرشح وليد شوقي شاكر حسب الله، وشهرته وليد شوقي شاكر، عن الدائرة الرابعة بمركزي طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، وإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، مع استبعاد المرشح رقم 4 بالكشف، إبراهيم أبو المعاطي السيد الفضالي، وشهرته إبراهيم الفضالي.

وجاء في منطوق الحكم، الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، قبول الطعن شكلاً وموضوعًا، وإلغاء القرار المطعون فيه فيما يتعلق بإعلان خوض المرشح إبراهيم الفضالي لجولة الإعادة بالنظام الفردي عن الدائرة الرابعة، مع إدراج اسم الطاعن وليد شوقي شاكر بدلاً منه. وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت سابقًا خوض 4 مرشحين لجولة الإعادة بالدائرة الرابعة، وهم: عبدالحميد حسب النبي الشوري (اللواء عبدالحميد الشورى)، بسام منصور اليماني فليفل (بسام فليفل)، محمد ثروت عكاشة، وإبراهيم أبو المعاطي السيد الفضالي، إلا أن المحكمة قررت استبعاد الأخير واستبداله بالطاعن وليد شوقي شاكر.

