وكيل تعليم الشرقية يفصل 4 طالبات بعد مشاجرة عنيفة داخل المدرسة

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فصل 4 طالبات بالثانوية العامة من مدرسة السادات الثانوية بنات بالزقازيق، لمدة 15 يومًا كإجراء تأديبي، عقب نشوب مشاجرة عنيفة بينهن داخل فناء المدرسة، تطورت إلى تشابك بالأيدي وفوضى، وسط حالة من الذعر بين الطالبات الأخريات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، في حديث خاص لـ"مصراوي"، أن العقوبة جاءت نتيجة سلوكيات الطالبات غير اللائقة داخل الحرم المدرسي، والتي تخل بالنظام والانضباط داخل المدرسة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين فيديو يوثق لحظات من المشاجرة، فيما أُشير إلى إصابة إحدى الطالبات نتيجة استخدام أداة حادة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت بعض الطالبات إلى أن خلافات سابقة بين الطالبات كانت السبب في تصاعد التوتر، دون اتخاذ إجراءات رادعة من إدارة المدرسة، ما أدى إلى تفجر الأزمة. كما تدخل معلم واحد فقط لفض الاشتباك وسط تقاعس باقي المسؤولين.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنها باشرت التحقيق في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية بحق الطالبات المشاركات، مع مراجعة دور الإشراف المدرسي ومسؤولي الأمن خلال وقت المشاجرة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور بضرورة تشديد الرقابة داخل المدارس وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.