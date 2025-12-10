إعلان

وكيل تعليم الشرقية يفصل 4 طالبات بعد مشاجرة عنيفة داخل المدرسة

كتب : ياسمين عزت

08:58 م 10/12/2025

مشاجرة طالبات بمدرسة السادات الثانوية العامة بالزق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فصل 4 طالبات بالثانوية العامة من مدرسة السادات الثانوية بنات بالزقازيق، لمدة 15 يومًا كإجراء تأديبي، عقب نشوب مشاجرة عنيفة بينهن داخل فناء المدرسة، تطورت إلى تشابك بالأيدي وفوضى، وسط حالة من الذعر بين الطالبات الأخريات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، في حديث خاص لـ"مصراوي"، أن العقوبة جاءت نتيجة سلوكيات الطالبات غير اللائقة داخل الحرم المدرسي، والتي تخل بالنظام والانضباط داخل المدرسة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين فيديو يوثق لحظات من المشاجرة، فيما أُشير إلى إصابة إحدى الطالبات نتيجة استخدام أداة حادة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت بعض الطالبات إلى أن خلافات سابقة بين الطالبات كانت السبب في تصاعد التوتر، دون اتخاذ إجراءات رادعة من إدارة المدرسة، ما أدى إلى تفجر الأزمة. كما تدخل معلم واحد فقط لفض الاشتباك وسط تقاعس باقي المسؤولين.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنها باشرت التحقيق في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية بحق الطالبات المشاركات، مع مراجعة دور الإشراف المدرسي ومسؤولي الأمن خلال وقت المشاجرة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأولياء الأمور بضرورة تشديد الرقابة داخل المدارس وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم بالشرقية فصل 4 طالبات بالثانوية العامة مدرسة السادات الثانوية بنات مشاجرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى