اليوم الأول لانتخابات أسوان.. ضبط مخالفات وحالة طارئة لرئيس لجنة (صور)

كتب : إيهاب عمران

09:33 م 10/12/2025
أسوان - إيهاب عمران:

شهد اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بمحافظة أسوان، الأربعاء، إقبالاً متفاوتاً من المواطنين داخل 152 لجنة فرعية موزعة على 3 دوائر انتخابية، حيث كان الإقبال أعلى في لجان القرى التي بها مرشحين، مقارنة باللجان الحضرية.

ولفتت الانتباه لجنة مدرسة البصيلية، حيث أدلت أكبر ناخبة بصوتها، وتبلغ من العمر 114 عامًا، وهي الحاجة بدور من مواليد 1914، في الانتخابات بالدائرة الرابعة بإدفو.

وفي حادثة طارئة، أصيب رئيس لجنة مدرسة فتحي محي الدين الابتدائية بقرية قتة بمركز نصر النوبة بحالة إغماء مفاجئة أثناء مباشرة سير عملية التصويت، وتم استدعاء فريق الإسعاف فورًا لتقديم الإسعافات الأولية، قبل استئناف التصويت باللجنة بنفس المستشار.

وفي مجال ضبط المخالفات، تمكنت قوات الأمن من ضبط 3 حالات لرشوة انتخابية، حيث ضبط شخصان بحوزتهما مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين، وشخص آخر تم ضبطه أثناء محاولته توجيه بعض الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين. وتم تحرير المحاضر اللازمة وعرض المتهمين على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

اليوم الأول لانتخابات أسوان انتخابات مجلس النواب 2025 حالة طارئة لرئيس لجنة في أسوان محافظة أسوان

