في جولة الإعادة.. طوابير الشباب أمام لجان الرحامنة بالإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:19 م 10/12/2025
شهدت لجان دائرة المنتزه بالإسكندرية إقبالاً كبيرًا للشباب منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتضم غالبية الطوابير أمام المقرات الانتخابية بعزبة الرحامنة شبابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، حيث حرصوا على التواجد منذ الصباح الباكر.

ويتنافس في الانتخابات بالدائرة 27 مرشحا على مقعد واحد، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية بشفافية وتنظيم كامل.

وتضم دائرة المنتزه لجنة عامة واحدة و79 مقرا انتخابيا تشمل 152 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 1,263,674 ناخبا، وتقع جميعها ضمن نطاق أقسام شرطة منتزة أول وثان وثالث.

وأعلنت المحافظة عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة في حيَّي منتزه أول وثان، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية في ديوان عام محافظة الإسكندرية، لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول والتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ خلال يومي العملية الانتخابية.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتجهيز أماكن مخصصة لاستراحة كبار السن وذوي الهمم داخل المقرات الانتخابية، مع توفير كراسي متحركة لتسهيل الحركة، وهو ما انعكس على زيادة الإقبال منذ الصباح، وطمأن المواطنين على سهولة المشاركة دون أي معوقات

