كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة تولين الأمريكية أن الإفراط في تناول الأطعمة فائقة المعالجة يضر بصحة العظام، هذه الأطعمة تؤدي إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام وتزيد بشكل ملحوظ من خطر الكسور، وفقا لموقع "eurekalert".

ما هي الأطعمة فائقة المعالجة؟

يطلق على هذه الأطعمة المنتجات المصنعة الغنية بالملح، السكر، والدهون غير الصحية، وتتميز بأنها عالية السعرات الحرارية وفقيرة بالقيمة الغذائية، كما تفتقر إلى العناصر الطبيعية المفيدة.

وتشكل هذه الأطعمة نحو 55% من السعرات الحرارية المستهلكة بين الشباب والبالغين، وتنتشر بشكل أكبر في الأسر ذات الدخل المحدود.

ما نتائج الدراسة؟

شملت الدراسة أكثر من 160 ألف مشارك على مدى 12 عاما، ووجد الباحثون أن زيادة 3.7 وجبات يوميا من هذه الأطعمة تعادل وجبة سريعة واحدة، وتؤدي إلى ارتفاع خطر كسور الورك بنسبة 10.5%.

كما أظهرت الدراسة انخفاضا في كثافة العظام خاصة في عظم الفخذ العلوي والعمود الفقري القطني.

هل هناك فئات أكثر عرضة للخطر؟

أظهرت النتائج أن الأشخاص تحت سن 65 عاما، ومن يعانون من نقص الوزن، هم الأكثر تأثرا بالأطعمة فائقة المعالجة، كما أن الوظائف الهضمية الأقوى للشباب تؤدي إلى امتصاص أكبر للمكونات الضارة، بينما يشكل انخفاض مؤشر كتلة الجسم عاملاً إضافياً يزيد تأثير هذه الأطعمة على العظام.

ماذا تقول الدراسات السابقة؟

تشير الدراسات السابقة إلى أن هذه الأطعمة تزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام، ففي عام 2024، ارتبطت بالأطعمة المصنعة بهشاشة العظام، بينما أظهرت دراسة عام 2016 أن الأطفال المولودين لأمهات يعيشن قرب مطاعم الوجبات السريعة لديهم انخفاض في المحتوى المعدني لعظامهم.

وأكد الدكتور تشي لو، المشرف على الدراسة، أن هذه الأطعمة متوفرة بسهولة في المتاجر، وارتباطها بمشكلات صحية متعددة أصبح واضحا.

وأوضح أن صحة العظام تعتمد على التغذية السليمة، والدراسة تعتبر الأولى التي تفحص العلاقة المباشرة بين الأطعمة فائقة المعالجة وصحة العظام لدى البشر.

