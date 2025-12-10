إصابة تلميذ صدمته مقطورة قصب بنجع حمادي

أُصيب تلميذ يبلغ من العمر 7 سنوات، اليوم الأربعاء، بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضه لحادث صدم من مقطورة محمّلة بالقصب في قرية الحلفاية بحري التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة الطفل أ. أ. ع، تلميذ بالصف الأول الابتدائي، بعدما صدمته مقطورة أثناء مرورها داخل القرية، ما تسبب في إصابات بالغة شملت كسورًا وكدمات شديدة.

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارة إلى موقع الحادث، حيث تم نقل التلميذ إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وإجراء الفحوص الطبية. وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة