المحافظ يتدخل.. إجراءات قانونية صارمة ضد المعتدين على معلم أبوصوير

يتابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تطورات واقعة التعدي على أحد المعلمين بمدرسة المجاورة الإعدادية التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية، موجّهًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على قيم المجتمع، وصون كرامة المعلم، وضمان انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

وكانت غرفة العمليات، تلقت في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 10/12/2025، بلاغًا من إدارة أبوصوير التعليمية يفيد بدخول شخص إلى مدرسة المجاورة الإعدادية بنات، بدعوى أنه ولي أمر طالبة بالصف الثاني الإعدادي، حيث قام بالاعتداء على معلم داخل المدرسة وأحدث إصابة قطعية برأسه باستخدام أداة حادة (مقص).

وجرى إبلاغ الشرطة التي انتقلت إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة