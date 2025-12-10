فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة أبو تيج بأسيوط من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية كان ينوّي توزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

