لتوزيعها على المواطنين.. ضبط شخص بحوزته أموال بمحيط دائرة انتخابية في أسيوط

كتب : علاء عمران

02:21 م 10/12/2025

المتهم

فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة أبو تيج بأسيوط من ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية كان ينوّي توزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضبط شخص دائرة انتخابية أسيوط

