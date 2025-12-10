المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء تطلق فعاليات مسابقة "مداد"

أطلقت منطقة جنوب سيناء الأزهرية، فعاليات مسابقة "مداد - اقرأ وارتقِ"، التي يطلقها الأزهر الشريف عبر أكثر من ألف عام، بهدف أداء رسالته الخالدة في تنشئة الأجيال، وتربية العقول، وصقل القلوب، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



وقال الدكتور أحمد بدير، مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن هذه المسابقة تعد شرارة وعيٍ تُضيء طريق الطلاب نحو التفوق والفكر المستنير، وتسهم في تقديم شبابًا واعيًا مثقفًا قادرًا على الإبداع وصناعة الوعي وبناء النهضة في المجتمع.



وأوضح مدير المنطقة في تصريح اليوم، أنه على امتداد هذا التاريخ العريق، ظهرت بالأزهر وحدات علمية وتربوية حملت عبء الرسالة بكل صدق وإخلاص، لتأتي اليوم وحدة بناء امتدادًا أصيلًا لهذه المسيرة، وإضافة نوعية تسهم في الارتقاء بالطالب وصناعة الشخصية الأزهرية المستنيرة التي تجمع بين العلم والوعي والقيم.



واكد ان مسابقة "مداد" تعد أحد أهم المشروعات الفكرية والتربوية التي تجسّد رؤية الأزهر في بناء عقل واعٍ يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويغرس في نفوس الطلاب حب القراءة، ومهارات التأمل والتحليل والإبداع، داخل بيئة تعليمية تحترم الفكر وتفتح آفاقًا واسعة للمعرفة، لكونها تُعنى بتنمية مهارات القراءة الواعية، والتفكير النقدي، والتحليل المنهجي، والقدرة على الإبداع، ورفع مستوى الثقافة العامة للطلاب، بما يسهم في إعداد أجيال تحمل مشعل العلم والوعي، وتواصل مسيرة الأزهر في خدمة الأمة.



ولفت إلى أن "مداد" تؤكد أن الأزهر الشريف ماضٍ في أداء رسالته، ومستمرٌ في غرس الوعي، ومحترفٌ في صناعة جيل مبتكر، ليبقى الأزهر منارةً للعالم، وصوتًا للعلم.