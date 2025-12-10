شهدت المقار الانتخابية في واحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ بدء عملية التصويت في انتخابات الدوائر المُلغاة من المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، والتي صدر بشأنها حكم من المحكمة الإدارية العليا.

واصطف الناخبون في طوابير أمام العديد من اللجان، خاصة من أمام لجنة جمعية تنمية المجتمع المحلي بواحة الخارجة، للمشاركة في العملية الانتخابية المقررة يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات. وكثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية وجودها لتيسير حركة دخول وخروج المواطنين والحفاظ على الانضباط في محيط اللجان.

وتشمل الانتخابات بمحافظة الوادي الجديد دائرتين انتخابيتين:

الدائرة الأولى: تضم مركزي الخارجة وباريس.

الدائرة الثانية: تشمل الداخلة وبلاط والفرافرة.

وذلك بواقع مقعد فردي واحد لكل دائرة ضمن الدوائر التي جرى إلغاؤها في بعض محافظات المرحلة الأولى، وهو ما منح انتخابات الوادي الجديد أهمية خاصة.

وشهدت الدائرتان انسحاب عدد من المرشحين خلال الأيام الأخيرة من السباق الانتخابي، في مشهد يعكس حالة من الحراك السياسي حتى اللحظات الأخيرة قبل التصويت.

ففي دائرة الخارجة وباريس، أعلن مرشح واحد انسحابه من بين 6 مرشحين، بينما شهدت دائرة الداخلة وبلاط والفرافرة انسحاب 9 مرشحين من إجمالي 22 مرشحًا، مع بقاء أسمائهم مدرجة على بطاقات الاقتراع وفق الإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

ويُعد بقاء الأسماء المنسحبة على بطاقات التصويت أمرًا تنظيميًا طبيعيًا نظرًا لانتهاء مراحل الطباعة قبل إعلان الانسحابات، وسط توجيهات واضحة للناخبين بضرورة التدقيق في اختيار المرشح الفعلي الذي يخوض المنافسة.

وأكد المستشار مصطفى عباس، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، في تصريح له اليوم الثلاثاء، اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق العملية الانتخابية على مستوى 60 لجنة انتخابية تشمل اللجنتين العامتين واللجان الفرعية بالمراكز المختلفة.

وأوضح أن جميع المتطلبات اللوجستية تم توفيرها، بما يشمل تجهيز مقار اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان العامة والفرعية، إضافة إلى إزالة أي عقبات قد تؤثر على انتظام التصويت.

وأشار إلى أن عدد الناخبين المسجلين بمحافظة الوادي الجديد بلغ 194 ألفًا و265 ناخبًا وناخبة، موزعين على مختلف القرى والمراكز، في عملية تعد من أكثر العمليات التنظيمية تحديًا نظرًا لاتساع الرقعة الجغرافية للمحافظة وتباعد تجمعاتها السكانية.