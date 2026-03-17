حددت جامعة المنوفية آليات وطرق التبرع الرسمية للمساهمة والتبرع والمشاركة في دعم مرضى الأورام، من خلال الحساب المخصص لدعم إنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية.

وتشمل الطرق الرسمية التالي:

1- رقم الحساب لصالح معهد الأورام بجامعة المنوفية هو: 2290199000017263، تبرعات إنشاء معهد الأورام – جامعة المنوفية، بنك مصر فرع شبين الكوم

2- IBAN : EG97 0002 0229 0229 0199 0000 17263

وأعلن الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، فتح باب التبرع لدعم إنشاء توسعات وتطوير معهد الأورام بجامعة المنوفية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز دورها المجتمعي وتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية لمرضى الأورام من أبناء محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، مؤكدًا أن المعهد يمثل إضافة طبية مهمة لمنظومة الرعاية الصحية بالجامعة، حيث يسهم في تقديم خدمات التشخيص والعلاج لمرضى الأورام وفق أحدث المعايير الطبية، إلى جانب دعم البحث العلمي والتدريب في مجال علاج الأورام، بما يخفف العبء عن المرضى وأسرهم ويوفر لهم خدمات علاجية متكاملة.

وأشار إلى أن الجامعة تدعو جميع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأبناء المحافظة للمشاركة في دعم هذا المشروع الإنساني، مؤكدًا أن كل مساهمة مهما كانت قيمتها تمثل دعمًا حقيقيًا لمرضى الأورام وتسهم في إنقاذ حياة، مضيفًا أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لجهود الجامعة في تطوير المنظومة الطبية وتوسيع خدماتها العلاجية لخدمة المجتمع.

