لنشر الوعي.. محافظ القليوبية يبحث التعاون مع مكتبة الإسكندرية

كتب : أسامة عبدالرحمن

09:07 م 01/12/2025

جانب من اللقاء

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، وفدًا رفيع المستوى من مسؤولي مكتبة الإسكندرية، لبحث سبل نقل خبرات وأنشطة المكتبة وخدماتها إلى داخل مدن المحافظة، بما يعزز الوعي الثقافي والمعرفي لدى المواطنين.


ناقش المحافظ مع الوفد، الذي ضم الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، والدكتور محمود عزت، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، خططًا مستقبلية لتنظيم فعاليات توعوية وبرامج موجهة للشباب، مؤكدًا أن التعاون مع صرح عالمي بحجم مكتبة الإسكندرية يمثل "قيمة مضافة" لجهود التنمية البشرية بالمحافظة.


واختتم "عطية" اللقاء، الذي حضره الدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام، بالتأكيد على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه الشراكة وتحقيق أقصى استفادة للمجتمع القليوبي.

محافظ القليوبية بحث التعاون مكتبة الإسكندرية الوعي الثقافي والمعرفي

