5 مصابين من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة، بينهم 4 أطفال، بحالة تسمم غذائي، اليوم الأحد، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة داخل منزلهم بقرية تابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف.

استقبل مستشفى إهناسيا التخصصي كلًا من الأم "إيمان.س.إ" (30 عامًا)، وأبنائها الأربعة: "محمود" (11 عامًا)، و"شاهندا" (7 أعوام)، و"ملك" (عامين)، و"أدهم" (4 أعوام)، وهم يعانون من حالة إعياء شديد وقيء مستمر.

تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.