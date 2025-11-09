فيديو يثير الغضب.. شاب يصفع مسنة بالزقازيق والأمن يتحرك لضبطه

الشرقية - ياسمين عزت:

أثار مقطع فيديو متداول غضبًا واسعًا في محافظة الشرقية، يظهر فيه شاب يعتدي بالصفع على سيدة مسنة في شارع فاروق بمدينة الزقازيق، وسط ذهول المارة. وتحركت الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة وتحديد هوية المتهم لضبطه.

بحسب التحريات الأولية، بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين السيدة ووالدة المتهم أمام أحد المخابز بسبب خلاف على مكان وضع الخبز. وتطور الأمر عندما استدعت الأم ابنها الذي اعتدى على السيدة بالصفع، مما أدى إلى سقوطها وفقدانها الوعي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت الفيديو المتداول، وبدأت في تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.