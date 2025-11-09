في جراحة عاجلة.. فريق طبي بالمنصورة ينقذ سيدة من فقدان البصر (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

نجح فريق طبي بمستشفى رمد المنصورة في إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 63 عامًا من فقدان البصر، وذلك بعد إجراء تدخل جراحي عاجل لعلاج ارتفاع حاد في ضغط العين ناتج عن مضاعفات مياه بيضاء مهملة.

وكانت المريضة قد وصلت المستشفى في حالة حرجة تعاني من صداع حاد وانعدام للرؤية، مع ضغط عين تجاوز 40 ملم زئبق، حيث تم خفض الضغط مؤقتًا بالأدوية، ثم أُجريت لها جراحة لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة جديدة دون تحميلها أي تكاليف.

أكدت مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية أن المريضة استعادت النظر تدريجيًا وعاد ضغط عينها إلى المعدل الطبيعي في وقت قياسي، مشيرة إلى أن العملية تمت بالتنسيق لاستكمال إجراءات العلاج على نفقة الدولة.

وقد أجرى الجراحة كل من الدكتورة ريم البنا، استشاري طب وجراحة العيون، والدكتور محمد يسري مقبل، ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر للفريق الطبي وإدارة المستشفى على جهودهم.