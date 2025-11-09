إعلان

أودى بحياة 4 سيدات.. استقرار حالة مصابي حادث معدية بني سويف (صور)

كتب : مصراوي

06:57 م 09/11/2025
    مستشفى بني سويف الجامعي (2)
    مستشفى بني سويف الجامعي (4)
    مستشفى بني سويف الجامعي (3)
    مستشفى بني سويف الجامعي (6)
    مستشفى بني سويف الجامعي (8)
    مستشفى بني سويف الجامعي (7)
    مستشفى بني سويف الجامعي (1)

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن مستشفى بني سويف الجامعي، استقرار الحالة الصحية للمصابين الثلاثة في حادث سقوط سيارة ملاكي من أعلى معدية بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر.

أوضح الدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي للمستشفى، أن المصابين وهم: "شربات.س.ع" (28 عامًا)، و"صباح.ح.ع" (45 عامًا)، و"محمود.ط" (61 عامًا)، يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وجاء ذلك عقب جولة تفقدية أجراها الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، للاطمئنان على حالتهم.

كان الحادث قد أسفر عن مصرع كل من: "ملك.م.ط" (20 عامًا)، و"كنوز.م.ح" (17 عامًا)، و"زينب.ح.ع" (45 عامًا)، و"داليا.ح.ع" (18 عامًا)، حيث تم انتشال جثامينهن ونقلهن إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

