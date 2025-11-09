محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان الانتخابية قبل بدء التصويت غدًا (صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة ميدانية لتفقد عدد من المقار الانتخابية، للاطمئنان على جاهزيتها قبل انطلاق ماراثون التصويت في انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤه غدًا الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء.

تابع المحافظ، خلال جولته، توافر التجهيزات اللازمة ووسائل الراحة للمواطنين، موجهًا برفع كفاءة المرافق العامة والطرق المؤدية إلى اللجان، والتأكد من أعمال النظافة والإنارة. كما شدد على ضرورة توفير كراسي متحركة واستراحات مخصصة لكبار السن.

ووجه خالد رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني المستمر والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لضمان انتظام العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

يُشار إلى أن محافظة الإسكندرية تضم 5 دوائر انتخابية و316 مقرًا انتخابيًا، بإجمالي 4 ملايين و475 ألفًا و444 ناخبًا لهم حق التصويت.