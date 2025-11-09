ارتفاع ضحايا سقوط سيارة من أعلى معدية ببني سويف إلى 4 وفيات

بني سويف- حمدي سليمان:



ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط سيارة ملاكي من أعلى معدية النيل أمام قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، إلى 4 وفيات و3 مصابين، وذلك عقب العثور على جثة رابعة خلال عمليات الإنقاذ النهري التي استمرت لساعات.



تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بسقوط سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (و ل ق 1867) من أعلى المعدية أمام قرية أشمنت. وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري والإسعاف، برفقة الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم رئيس المدينة، إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "ملك.م.ط"، 20 عامًا، و "كنوز .من.ح"، 17 عامًا، و "زينب.ح"، 47 عامًا، و "علياء.ع.ح "، 18 عامًا، وأصيب، "شربات.س.ع"، 28 عامًا، و "صباح .ح.ع"، 55 عامًا، ومصاب ثالث مجهول الهوية.



جرى انتشال الجثامين والمصابين ونقلها إلى في مستشفى بني سويف الجامعي، و تحرر محضر بالواقعة.