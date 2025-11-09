السوزوكي تفحمت.. مصرع شخصين في حادث مروع بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق سندبيس – خط 12 بمحافظة القليوبية اليوم الأحد، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شخصين، إثر تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى من نوع "سوزوكي"، ما أدى إلى انقلاب السيارة الأولى داخل مصرف زراعي، واشتعال الثانية بالكامل أمام السلخانة في اتجاه القناطر الخيرية.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات المرور بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق ونقل الضحايا.

أسفر الحادث عن وفاة رضا عبدالفتاح أحمد محمد، يبلغ من العمر ثمانية وأربعين عامًا، ومحمد نجم الدين مرشد، يبلغ من العمر سبعة عشر عامًا، وهما من أهالي قرية سندبيس، وقد تم نقلهما إلى مستشفى قها المركزي، وتوفيا في قسم الاستقبال متأثرين بإصاباتهما.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران التي اشتعلت في السيارة "السوزوكي" ومنع امتدادها إلى السيارات والمنازل المجاورة، كما جرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد توقف مؤقت.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لبيان أسباب وملابسات الحادث.