بورسعيد - طارق الرفاعي:

سجلت مستشفى الزهور، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد، أحد هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، إنجازًا طبيًا جديدًا، اليوم الأحد، حيث نجح فريق طبي متخصص في إجراء عملية زراعة حالب أيمن بعد مضاعفات جراحات متعددة سابقة لسيدة كانت تعاني من انسداد وارتجاع بالكُلى.

وأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد، برئاسة دكتور أحمد حسن، أن العملية استغرقت أكثر من 8 ساعات من العمل الطبي والفني المكثف، وتضمنت زرع حالب أيمن مع إصلاح الأمعاء والقولون وتركيب دعامة بالحالب، وقد تكللت العملية بالنجاح التام، وتماثلت الحالة للشفاء، وهي الآن بحالة مستقرة تمامًا تحت المتابعة الدقيقة.

ضم الفريق الجراحي نخبة من أطباء مستشفى الزهور المتخصصين، منهم: الدكتور رؤوف زخاري، والدكتور محمد الجميل، والدكتور محمود فوزي، الدكتور وليد نبيل، الدكتور أحمد عبد الرحمن، الدكتور شاكر ممدوح، والدكتور عمرو هشام، والدكتور حازم علي، والدكتور أحمد حمزة، وفريق التمريض: إيمان أحمد، وياسمين طارق،ومي أحمد.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، أن نجاح هذه العملية الدقيقة يُجسد بوضوح روح التعاون والتكامل بين التخصصات المختلفة داخل مستشفى الزهور، لافتًا أن هذا الإنجاز يؤكد على جاهزية الكوادر الطبية بالمستشفى وقدرتها على التعامل مع أصعب وأدق الحالات الجراحية.