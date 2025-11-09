إعلان

الموتوسيكل دخل في التريلا.. مصرع شاب وإصابة آخر في حادث بالدقهلية

كتب : رامي محمود

12:37 م 09/11/2025

حادث سيارة- أرشيفية

الدقهليةـ رامي محمود:


لقى شخص مصرعه وأصيب آخر جراء وقوع حادث اصطدام سيارة تريلا بموتوسيكل على طريق جمصة الساحلي امام مديرية الامن الجديدة بنطاق المنصورة الجديدة وجرى إيداع جثة المصاب ثلاجة حفظ الموتى والمصاب مستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج.


تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بوقوع حادث اصطدام سيارة تريلا وموتوسيكل على الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة المنصورة الجديدة "دائرة القسم".


انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين تصادم موتوسيكل فى سيارة تريلا مما نتج عنه وفاة "محمد عبدالفتاح ماهر، 18 عاما، وإصابة احمد عبدالهادى جاد، 19 عاما، بكسر مضاعف بالركبة اليمنى".


جرى نقل جثمان المتوفي ثلاجة حفظ الموتى والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الموتوسيكل التريلا مصرع شاب حادث بالدقهلية ادث اصطدام سيارة

