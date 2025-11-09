تكريم تلميذ عثر على انسيال ذهب داخل مدرسة في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:



كرّمت إدارة مدرسة الأقباط الكاثوليك بمدينة نقادة بمحافظة قنا، التلميذ فلتاؤس ملاك، تقديرًا لأمانته بعد عثوره على انسيال ذهب داخل فناء المدرسة، كان قد سقط من إحدى المعلمات، حيث قام على الفور بتسليمه إلى الأخصائي الاجتماعي.



وأشادت إدارة المدرسة بموقف التلميذ، مؤكدة أن تصرفه يعكس القيم الأخلاقية والتربية السليمة التي تسعى المدرسة إلى ترسيخها في نفوس الطلاب، مشيرة إلى أن الأمانة سلوك يستحق التقدير والاحتفاء.



وأكد مسؤولو المدرسة أن تكريم الطلاب في مثل هذه المواقف يأتي ضمن سياسة المدرسة الهادفة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية، ونشر ثقافة الصدق والأخلاق بين الطلاب داخل المجتمع المدرسي.