الفيوم- حسين فتحي:

نجا 4 مواطنين من موت محقق إثر سقوط مصعد كهربائي (أسانسير) داخل برج سكني خاص بمدينة الفيوم، إذ تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذهم دون وقوع إصابات خطيرة.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارًا بالواقعة من العميد محمد صالح أبو لطيعة، مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، يفيد بسقوط مصعد يمتلكه رجل أعمال في برج سكني.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ممثلة في اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والمقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم "أول"، برفقة رجال الإنقاذ بالحماية المدنية، وجرى إنقاذ المواطنين الأربعة الذين كانوا يستقلون المصعد بالقرب من مركز أورام الفيوم.

أخطرت الأجهزة الأمنية نيابة بندر الفيوم، التى باشرت التحقيقات وأصدرت قرارات عاجلة شملت: سرعة استدعاء صاحب البرج السكني وسكان البرج لسماع أقوالهم، واستدعاء مهندس من مجلس مدينة الفيوم لعمل تقرير فني شامل عن حالة المصعد، لتحديد سبب السقوط وبيان وجود إهمال من عدمه.