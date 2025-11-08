الحكم بإعدام قاتلة أطفال دلجا وزوجها بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا للمتهمة "هاجر. ا"، 26 عامًا، بعد ثبوت تورطها في قتل زوجها وأطفالها الستة في جريمة صادمة هزت محافظة المنيا.

وجاء حكم المحكمة بإجماع الآراء بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، الذي أيد تنفيذ العقوبة، عقب ثبوت ارتكاب المتهمة الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار، بزعم التخلص من أسرتها بسبب خلافات منزلية.

وشهدت جلسة النطق بالحكم حضورًا أمنيًا مكثفًا، بالإضافة إلى أسرة الضحايا وعدد من الأهالي، الذين عبّروا عن ارتياحهم لصدور الحكم العادل، رافعين شعارات مثل: "حقهم رجع"، ومؤكدين ثقتهم في نزاهة القضاء المصري.

وترجع الواقعة إلى يونيو الماضي، حين استقبل مستشفى دير مواس المركزي حالات وفاة لأفراد من أسرة واحدة، لتكشف التحقيقات تورط الزوجة في دس مادة سامة في الخبز المقدم لزوجها وأطفالها، ما أسفر عن وفاتهم تباعًا داخل منزلهم.

وخلال جلسات المحاكمة السابقة، ظهرت المتهمة وهي تحمل طفلتها الرضيعة التي لم تتجاوز الشهرين، حيث سمح لها القاضي بالجلوس خارج قفص الاتهام حفاظًا على سلامة الرضيعة.

ويُعد صدور الحكم اليوم نهاية واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المنيا، والتي أثارت غضبًا وحزنًا واسعًا بين الأهالي والرأي العام نظرًا لبشاعة تفاصيلها وكون الضحايا أطفالًا أبرياء.

