أزمة مياه غير مسبوقة في قبرص.. وتدخل عاجل من السلطات

(أ ش أ)

دعت السلطات في قبرص السكان إلى خفض استهلاكهم للمياه بنسبة 10%، أي ما يعادل دقيقتين من استخدام المياه الجارية يومياً، في ظل ما تصفه بأنه أسوأ موجة جفاف تضرب البلاد منذ قرن.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، أن الدعوة جاءت بالتزامن مع إعلان حزمة إجراءات طارئة بقيمة 31 مليون يورو، بعد أن وصلت السدود إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، مع غياب أي مؤشرات على تحسن قبل بدء الموسم السياحي.

وقالت رئيسة إدارة تنمية المياه إيليانا توفا كريستيدو -في تصريح للجارديان- إن "على الجميع خفض استهلاكهم، سواء أثناء الاستحمام أو تنظيف الأسنان أو استخدام الغسالات"، مؤكدة أن "الوقت حرج وكل قطرة باتت ذات قيمة".

وأضافت أن الجزيرة المتوسطية تشهد "أسوأ جفاف في الذاكرة الحية"، مع تسجيل أدنى معدلات لتدفق المياه إلى السدود منذ بدء السجلات الهيدرولوجية عام 1901، فيما تحولت مساحات واسعة من الأراضي إلى مناطق جافة، وتعرضت الغابات للجفاف والموت السريع.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن خزان "كوريس" في كنيسة القديس نيقولاوس يشهد انخفاض المياه إلى نحو 12% من طاقته، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن مخزون المياه في فبراير بلغ 13.7% فقط من السعة الإجمالية، مقارنة ب26% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتحذر الجهات المختصة من تفاقم الوضع، في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة بنسبة تفوق المتوسط العالمي بـ20%، وتراجع الأمطار بنحو 15% منذ مطلع القرن الماضي، مقابل زيادة الطلب على المياه بنسبة 300% نتيجة النمو السكاني والسياحة.

وتستعد السلطات لإطلاق حملة توعية تهدف إلى خفض الاستهلاك إلى 140 لتراً للفرد يومياً، إلى جانب إجراءات تشمل إعادة استخدام المياه المعالجة وإصلاح التسربات، مع تقديم دعم مالي للأسر لاقتناء أدوات موفرة للمياه.