أثناء التنظيف.. مصرع عامل سقط من مئذنة مسجد بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

لقي عامل مصرعه اليوم، إثر سقوطه المفاجئ من أعلى مئذنة "مسجد عرامية الديوان" بمركز القوصية في محافظة أسيوط، وذلك أثناء مباشرته مهام عمله في النظافة الدورية للمئذنة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال متأثرًا بجراحه؛ حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة وباشرت التحقيقات.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا عاجلًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط أحد العاملين من أعلى مئذنة المسجد، وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى الموقع.

بالفحص، تبينت وفاة "محمد ثابت رزق"، العامل بالمسجد، نتيجة السقوط من ارتفاع شاهق، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

نعى الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، الفقيد مؤكدًا أنه كان مثالًا للأخلاق الحميدة والإخلاص في العمل، وداعيًا الله أن يتغمده برحمته؛ فيما شددت المديرية على ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات ومعايير السلامة المهنية أثناء تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة داخل المساجد، حفاظًا على أرواح العاملين.