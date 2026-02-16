"نقل النواب" توافق على 4 اتفاقيات منها استكمال الـ"LRT"

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها مساء اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، على 4 اتفاقيات بشأن استكمال مشروعات قومية في قطاع النقل.

وتضمنت قائمة الاتفاقيات، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٦٥٢) لسنة ۲۰۲٤ ، بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

كما تضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٧٩) لسنة ۲۰۲۵، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٨٠) لسنة ۲۰۲٥، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٨١) لسنة ۲۰۲٥، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

ويستهدف مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ربط شرق القاهرة بالمدن الجديدة المحيطة بها، بما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق وتيسير حركة تنقل المواطنين والعاملين.

ويبدأ مسار المشروع من محطة عدلي منصور المركزية باعتبارها نقطة ربط بين أكثر من وسيلة نقل في مكان واحد، حيث تتصل بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والقطار الكهربائي السريع، ووسائل نقل أخرى؛ ثم يمتد مرورًا بمدن العبور والمستقبل، والشروق، وبدر، والروبيكي وينتهي المسار داخل العاصمة الجديدة، بما يحقق تكاملاً في ربط المدن الصناعية والسكنية بشرق القاهرة.

وشهدت اجتماعات اللجنة، مناقشات واسعة حول الاتفاقيات الأربعة، حيث وجه الأعضاء تساؤلات عديدة لممثلي الحكومة حول الاتفاقيات، لاستيضاح بعض النقاط ومدى الجدوى الاقتصادية لها.

وخلال المناقشات، أكد النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، أهمية استكمال المشروعات القومية في قطاع النقل وباقي القطاعات، قائلا،: لا مانع من القروض طالما ستعود استفادة علي المواطن ويشعر بتحسن الخدمات المقدمة إليه.

وأضاف قرقر، أن دور لجنة النقل مكمل لخطوات الحكومة في استكمال المشروعات واستثمارها جيدا.

وثمن قرقر، مثل هذه الاتفاقيات التي تستهدف استكمال المشروعات القومية في قطاع النقل، بما يساعد في سرعة إتمام محاور التنمية وجذب الاستثمارات وإنشاء مدن صناعية لوجستية، مستشهدا بافتتاح محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط أمس، التي تستوعب 5 ملايين حاوية.



كما ثمن قرقر، توجيهات القيادة السياسية بشأن الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة الذى يعد أعظم مبادرة تمت في تاريخ مصر الحديث، حيث يرفع مستوى معيشة 60% من الشعب المصري، حيث تم تدبير 15.5 مليار لإنهاء مشروعات لإنهاء المرحلة الأولى، ما يعد خطوة مهمة.

وثمن "قرقر"، المحاور الجديدة في شرق القاهرة مثل مشروع الـ LRT وربطه بكل وسائل النقل كلها في محطة عدلي منصور، حيث ربط ما بين مترو الأنفاق بمراحله المختلفة وبين المونوريل والـ LRT والاتوبيس الترددي والنقل بالاتوبيس عموماً، ما يعنى ربط خمس وسائل نقل متعددة الوسائط لتكون موجودة في محطة عدلي منصور.