"نقلة نوعية بالخدمات".. محافظ القليوبية يبدأ مهامه من بنها (صور)

القليوبية - أسامة علاء الدين:

وصل الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إلى مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة بنها، لمباشرة مهام عمله رسميًا عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث أكد عزمه على بذل أقصى الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والعمل على إحداث نقلة نوعية ملموسة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

أشار المحافظ، في أول تصريحاته، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل بروح الفريق الواحد بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية، لدفع جهود التنمية الشاملة، مع التركيز على متابعة الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن القليوبي بشكل مباشر، ووضع حلول عاجلة ومستدامة تلبي التطلعات وتحقق تحسينًا فعليًا على أرض الواقع.

كان في استقبال المحافظ فور وصوله كل من الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام، واللواء محمد معوض، السكرتير العام المساعد، والدكتور حازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والعاملين، الذين قدموا التهنئة للمحافظ الجديد متمنين له التوفيق والسداد.