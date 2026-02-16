إعلان

خلاف مع سائح أجنبي بسبب الرحلة… ضبط سائق التطبيق بالبحر الأحمر

كتب : مصراوي

08:50 م 16/02/2026

السائق

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تضرر خلاله أجنبي من سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي رفع تعريفة الركوب ومطالبته سدادها بالعملة الأجنبية بالبحر الأحمر.

باستدعاء الشاكى قرر أنه بتاريخ 12 الجارى طلب سيارة من خلال أحد تطبيقات النقل الذكى لتوصيله لمحل إقامته وحديد قيمة الرحلة إلا أنه عقب استقلاله السيارة فوجىء بطلب قائدها أجرة أعلى من القيمة المحددة "بالعملة الأجنبية" ولدى رفضه ترجل من السيارة وطلب سيارة أخرى من ذات التطبيق.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بالأقصر)، وبمواجهته أنكر طلبه للعملة الأجنبية، وادعى طلبه رفع قيمة الأجرة لبعد مسافة الرحلة.

اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

