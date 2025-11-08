"العربية اتعجنت".. تفاصيل تعرض مرشحة للنواب لحادث سير بالبحيرة (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

تعرضت لحظة زيدان، المرشحة على المقعد الفردي بانتخابات مجلس النواب عن الدائرة السابعة بمحافظة البحيرة، التي تضم مراكز أبو المطامير ووادي النطرون والنوبارية، لحادث سير أثناء استقلالها سيارتها على الطريق الصحراوي.

أسفر الحادث عن إصابة المرشحة وشقيقتها المرافقة لها بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، وجرى نقل المرشحة إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

وفي تصريح هاتفي خاص لـ"مصراوي"، روت المرشحة تفاصيل الحادث قائلة: "كنت في طريق عودتي من وادي النطرون بصحبة شقيقتي، وفجأة اصطدمت بي سيارة من الخلف، ما تسبب في دفع السيارة نحو سور الطريق واصطدامي به".

وأضافت: "الحمد لله لم تنقلب السيارة، وجرى نقلي إلى مستشفى وادي النطرون وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأشعة مقطعية على المخ لتعرضي لصدمتين في الرأس، والحمد لله جاءت الإصابات بسيطة لي ولشقيقتي واقتصرت على كدمات وسحجات".