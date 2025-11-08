المنيا - جمال محمد:

قال أحمد محمد علي، عم أطفال دلجا الذين قتلوا ووالدهم في ما عُرف إعلاميًا بـ"قضية الخبز المسموم"، إنه ينتظر اليوم حكم محكمة جنايات المنيا بالإعدام شنقًا على المتهمة بقتل شقيقه وأطفاله الستة، بعد إحالة أوراقها للمفتي في الجلسة السابقة.

وأضاف عم الأطفال في بث مباشر مع "مصراوي" أمام مجمع محاكم المنيا، أن نفسية الأسرة ووالدة الأطفال سيئة جدًا، وأنهم لم يحضروا جلسة اليوم نظرًا لحجم الألم الذي يعيشونه يوميًا، موضحًا أن قرار اليوم بإعدام المتهمة سيخفف جزءًا من نار قلوبهم، رغم أنه لا يعوضهم عن فقدان أطفالهم.

وأشار عم الأطفال إلى أن الأسرة ستتقدم بطلب بضم حضانة الطفلة الموجودة مع المتهمة لتربيتها في منزل العائلة، بعد الجريمة البشعة التي ارتكبتها.

ومن المقرر أن تعقد محكمة جنايات المنيا، الدائرة الأولى، جلستها اليوم السبت للنطق بالحكم على المتهمة "هاجر أ.ع"، المتهمة بقتل أطفال دلجا الستة ووالدهم بعد تسميمهم بالخبز خلال شهر يوليو الماضي.

وكانت المحكمة قد أصدرت في جلسة 11 يوليو الماضي قرارًا بإحالة أوراق المتهمة إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامها شنقًا.

وتعود أحداث القضية إلى يوليو الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوصول عدد من الأطفال إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة، قبل أن يتوفى جميعهم لاحقًا.

وكشفت التحريات أن وراء الجريمة زوجة الأب الثانية، في محاولة للانتقام من الزوجة الأولى بعد إعادة زوجها لها إلى عصمته.

رابط البث المباشر..

اقرأ أيضاً...

اليوم.. النطق بالحكم على قاتلة أطفال دلجا الستة وزوجها بالمنيا







علبة مبيد غامضة وتسميم مواشي.. دفاع المتهمة بقتل الأطفال الستة يفجر مفاجآت

قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمة بقتل زوجها وأطفالها الستة في المنيا- صور