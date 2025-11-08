إعلان

اليوم.. النطق بالحكم على قاتلة أطفال دلجا الستة وزوجها بالمنيا

كتب : جمال محمد

10:06 ص 08/11/2025

النطق بالحكم على قاتلة أطفال دلجا الستة وزوجها بال

المنيا - جمال محمد:

تعقد محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، جلسة للنطق بالحكم على المتهمة "هاجر أ. ع"، المتهمة بقتل ستة أطفال ووالدهم بقرية دلجا، بعد أن قامت بدس السُم لهم في الخبز خلال شهر يوليو الماضي.

وكانت المحكمة قد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 11 يوليو الماضي إحالة أوراق المتهمة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها شنقًا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو الماضي، حين تلقّت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوصول عدد من الأطفال إلى المستشفى في حالة إعياء شديد، قبل أن يتوفوا جميعًا لاحقًا.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة الأب الثانية، وذلك انتقامًا من الزوجة الأولى بعد قيام الزوج بردّها إلى عصمته من جديد.

محكمة جنايات المنيا قرية دلجا الأجهزة الأمنية قاتلة أطفال دلجا

